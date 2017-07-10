Жители Владивостока чаще забывают свои вещи в такси, чем другие россияне

Специалисты составили ТОП-10

Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

Одна из самых известных таксомоторных компаний Владивостока, проанализировав оставленные в такси вещи, и составила рейтинг городов, где чаще всего поступают обращения о пропаже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на таксомоторную компанию. Владивосток расположился на третьем месте.

Сообщается, что в сервисный центр с начала 2017 года из 178 городов России поступило более 90 тысяч обращений с просьбой вернуть забытую в такси вещь.

Таким образом, специалисты сделали вывод, что каждый час где-то в стране 20 человек оставляют личные вещи в салоне автомобиля. При этом в некоторых городах в течение года стабильно наблюдается высокое количество обращений.

Специалисты составили Топ-10 городов России, где живут самые забывчивые люди:

1. Красноярск

2. Иркутск

3. Владивосток

4. Хабаровск

5. Барнаул

6. Ярославль

7. Томск

8. Улан-Удэ

9. Кемерово

10. Чита

На момент исследования во Владивостоке было зафиксировано 3150 обращений. Чаще всего клиенты оставляют в такси телефоны, документы, ключи, сумки. Бывают и необычные находки. Например, во Владивостоке пассажиры забывали в такси велотренажер, костыли и секс-игрушки.