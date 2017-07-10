Гаражные войны по-владивостокски продолжаются

Люди не понимают, почему их гаражи, оформленные еще в 90-е, сносят и увозят

Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжаются гаражные войны. На этот раз судебное разбирательство и демонтаж коснулись владельцев металлических нестационарных гаражей возле дома №62 по проспекту 100-лет Владивостоку, сообщает РИА VladNews.

Как утверждают владельцы гаражей, демонтаж которых начался 10 июля, объекты судебного спора (который они, впрочем, проиграли в первой инстанции) были оформлены официально еще в 90-е годы, на протяжении многих лет люди платили взносы председателю кооператива:

Как стало известно по данным фонда "Горожанин и Гражданин", на месте гаражей будет обустроена стоянка для детского сада напротив.

Напомним, недавно судебной коллегией Приморского краевого суда оставлено без изменения решение суда первой инстанции по иску прокурора Первомайского района Владивостока к местному гаражному кооперативу судов маломерного флота - об освобождении береговой полосы площадью почти 1 800 квадратных метров.