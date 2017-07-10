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Выставка в стиле ню покажет владивостокцам мужское и женское начала

Фоторепортаж на РИА VladNews
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

В залах Приморской краевой картинной галереи открылась фотовыставка Яна Костина и Дарьи Жмылевой «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ».

Как рассказали корреспонденту РИА VladNews организаторы выставки, авторы снимали одну и ту же модель в стиле ню, стараясь исследовать мужское и женское начала, их влияние на стереотипы поведения в присутствии представителя противоположного пола, их взаимодействие на уровне бессознательного… Получившиеся работы наглядно показывают, что выделяет в женской красоте мужчина и как на то же самое прекрасное лицо и тело смотрит женщина.

Модель, которую снимали Ян и Дарья, не знала, как будут проходить фотосессии, о чем будут говорить с нею фотохудожники в процессе съемки… И ее реакции были абсолютно чистыми, естественными – как и бессознательные движения тела, продиктованные этими реакциями…

Также фотохудожники условились никак не влиять друг на друга, то есть не обмениваться информацией о том, как прошла съемка, о чем говорили с моделью…

Интересно, что результаты такого эксперимента Ян и Дарья напечатали не на бумаге, а на шестислойной фанере, так что на многих снимках видны срезы дерева, которые то придают фотографии неожиданный новый смысл, то заставляют зрителя всматриваться в, казалось бы, совершенно пустой угол снимка – как раз туда, где вдруг проявляются древесные кольца…

Выставка продлится до 27 августа. Возрастная категория посетителей – 18+.

Автор фоторепортажа: Алексей Воронин, газета "Владивосток"

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