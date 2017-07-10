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Общество

1890 ребят отдыхает во второй смене пришкольных лагерей во Владивостоке

Для детей подготовлена насыщенная программа
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

Вторая смена оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей продолжает работу во Владивостоке. Сейчас пришкольные лагеря – всего их 47 – посещает 1890 ребят, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. 

Как сообщили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока, вторая смена, в которой отдыхают школьники от 6,5 до 15 лет, стартовала 5 июля.

Чтобы сделать пребывание детей интересным и полезным, подготовлена насыщенная программа. Творческие, познавательные и спортивно-оздоровительные мероприятия проводятся ежедневно. Для школьников подготовлены викторины, эстафеты, конкурсы, концерты, соревнования.

Лагеря с дневным пребыванием детей работают с 8:30 до 14:30, смена длится 15 рабочих дней. Пребывание в лагере, программа и двухразовое питание – бесплатные. Родители оплачивают своим детям только билеты в кинотеатры, музеи, театры. Завершится вторая смена 25 июля, а уже 31 июля – стартует третья.

Напомним, в первой смене в 93-х пришкольных лагерях отдохнуло 7190 детей. Первая смена прошла в два этапа – с 1 по 22 июня и с 13 по 30 июня.

Организация отдыха, оздоровления и занятости школьников во время каникул ведётся в рамках программы «Развитие образования города Владивостока» на 2014 – 2019 годы, разработанной по распоряжению главы города Игоря Пушкарёва.

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