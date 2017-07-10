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«Смотрите, как красиво!» – фильм с таким названием представили во Владивостоке

Премьера фильма состоится в сентябре
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке представили художественный фильм «Смотрите, как красиво!», снятый мастерами приморской киностудии «Сэвэн продакшн». Предпремьерный показ картины и встреча съёмочной группы со зрителями состоялись 7 июля в кинотеатре «Океан», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Фильм приморского режиссера Владимира Сиденко интересен тем, что является первым художественным, снятым во Владивостоке. Его съемки начались в 2015 году и прошли при поддержке администрации города не только в приморской столице, но и американском Сан-Франциско. Участие в фильме также приняли музыканты известных групп «Мумий Тролль» и «Марлины».

«Название картины неслучайно, – говорит Владимир Сиденко. Как-то мы с сыновьями, совершали на автомобиле поездку по Владивостоку, когда, проезжая один из мостов, младший сын воскликнул: «Смотрите, как красиво!». Так появилась идея снять фильм о любимом городе, но сделать его немного фантастичным: въезжаем в тоннель мы во Владивостоке, а выезжаем из него уже в Америке».

По словам режиссера, сегодня полнометражный художественный фильм для семейного просмотра – довольно редкое явление. Именно поэтому картина «Смотрите, как красиво!» должна заинтересовать не только владивостоксого зрителя, но и кинолюбителей из других городов, которым наверняка захочется посетить Владивосток и познакомиться с его достопримечательностями.

Премьера фильма состоится в сентябре.

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