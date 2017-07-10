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Общество

Мемориальная доска почётному гражданину Ивану Елизарьеву откроется 12 июля во Владивостоке

В мероприятии примут участие почетные граждане города
Фото: Анатолий Филатов, П24 Фото: Анатолий Филатов, П24
Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

В среду, 12 июля, в 12 часов во Владивостоке состоится торжественная церемония открытия мемориальной доски почётному гражданину, первому секретарю крайкома ВЛКСМ (занимал должность с 1949 года), профсоюзному деятелю Ивану Елизарьеву. Мемориальная доска установлена на фасаде здания по адресу ул. 1-я Морская, д. 11, где Иван Кузьмич проживал долгие годы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

В торжественной церемонии открытия мемориальной доски примут участие вдова Ивана Елизарьева – Лариса Филипповна, почетные граждане Владивостока, представители администрации города, общественность.

Для справки:

Иван Кузьмич Елизарьев родился в 1919 году в деревне Парново Красноярского края. С 1949 года занимал должности первого секретаря крайкома ВЛКСМ, секретаря Черниговского, а затем Ханкайского райкомов партии, председателя Приморского краевого совета профсоюзов, был организатором курортного строительства в крае. Многие санатории, дома отдыха системы профсоюзов были построены или реконструированы благодаря его усилиям.

Благодаря труду Ивана Кузьмича во Владивостоке и Приморье организовано строительство многих детских санаториев-профилакториев, пионерских лагерей, в том числе Всесоюзного пионерского лагеря «Океан». Создана база для туризма, построена гостиница «Амурский залив» и туристические базы в Садгороде и на берегу бухты Лазурной.
Благодаря организаторским способностям Елизарьева расширена сеть культурно-просветительских учреждений и учебных заведений, реконструирован Дом культуры имени Ленина, построен профсоюзный учебно-методический центр.

За самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны, за работу в Приморье Иван Елизарьев награжден орденом «Знак Почета», медалью за Победу, тремя орденами Трудового Красного Знамени.

Ушёл из жизни Иван Кузьмич 27 апреля 2015 года.

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