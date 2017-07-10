Авиарейс Кавалерово-Владивосток отменен

Сегодня, 10 июля, в расписании владивостокского аэропорта произошли изменения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на аэропорт.
Рейс HZ-528 авиакомпании Аврора из Кавалерово на 19.15 был отменен.
Остальные рейсы выполняются по расписанию.
Сегодня, 10 июля, в расписании владивостокского аэропорта произошли изменения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на аэропорт.
Рейс HZ-528 авиакомпании Аврора из Кавалерово на 19.15 был отменен.
Остальные рейсы выполняются по расписанию.
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