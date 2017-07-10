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Общество

Авиарейс Кавалерово-Владивосток отменен

Изменения в расписании
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 10 июля, в расписании владивостокского аэропорта произошли изменения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на аэропорт.

Рейс HZ-528 авиакомпании Аврора из Кавалерово на 19.15 был отменен.

Остальные рейсы выполняются по расписанию.

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