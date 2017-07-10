Мотоциклист погиб на трассе Хабаровск-Владивосток 16:39, 10 июля Мотоциклист погиб на трассе Хабаровск-Владивосток
Дорогостоящий джип «утонул» в песке на одном из приморских пляжей 16:29, 10 июля Дорогостоящий джип «утонул» в песке на одном из приморских пляжей (Видео)
Владивостокскому гонщику грозит дисквалификация за мельдоний 16:19, 10 июля Владивостокскому гонщику грозит дисквалификация за мельдоний (Эксклюзив)
Новостная лента
Июль, 10 понедельник
16:54
Игорь Пушкарев: Сюрпризов не произошло
16:54
Свадьба года состоялась во Владивостоке Фото
16:54
РИА VladNews подводит итоги фото-проекта «Горожанин» Фото
16:52
За выходные дни на дорогах Приморья произошло 155 ДТП
16:39
Мотоциклист погиб на трассе Хабаровск-Владивосток
16:29
Дорогостоящий джип «утонул» в песке на одном из приморских пляжей Видео
16:19
Владивостокскому гонщику грозит дисквалификация за мельдоний Эксклюзив
16:13
Один авиарейс прибудет во Владивосток с опоздание
16:11
В выходные дни во Владивостоке было жарко и сыро
15:59
Фестиваль «Лето на Русском» открылся во Владивостоке Видео
15:44
Во Владивостоке в ДТП пострадали 22 человека Эксклюзив
15:36
Ливень обрушится на Владивосток ночью
15:21
Во Владивостоке на выходных произошла 91 авария Эксклюзив
15:12
В поселке Рыбачий будут проводиться ремонтные работы на магистральном газопроводе
15:09
Губернатор Приморья засудил обидчика Фото
14:59
Во Владивостоке сгорели гаражи
14:47
Тигр разгуливал по пляжу в Приморье Видео
14:34
88-летнюю женщину сбил автомобиль в центре Владивостока Эксклюзив
14:21
Пенсионерка сломала безымянный палец в автобусе во Владивостоке Эксклюзив
14:07
В Приморье 13 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов
13:53
Страшную травму ноги получила пенсионерка под колесами авто во Владивостоке Эксклюзив
13:42
Велосипедист попал под колеса в Приморье Видео
13:29
Около 2000 видеокамер обеспечили прозрачность проведения ЕГЭ-2017 в Приморском крае
13:26
Неадекватная женщина в Приморье шокировала всех своим поведением Видео
13:12
МФЦ Владивостока приглашают горожан для регистрации на портале Гослуслуги
12:58
Руководство лагеря «Седанка»: Скорее всего, инфекцию занесли родители Видео
12:46
Приморцы начинают карьеру за прилавком
12:32
Серьезный пожар произошел в Приморье
12:21
Стали известны подробности массовой аварии во Владивостоке
12:09
Вопиющий случай произошел на одной АЗС Владивостока Видео
11:32
Приморец вынес приличную сумму денег из парикмахерской
11:27
Нелегальный бизнес на селе навсегда испортил 12 гектаров земли
11:14
У хоккеистов «Адмирала» закончился отпуск
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4160 (99) от 07 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Самозахват «по-холуаевски»
Красоты Приморья: тигры, косули и дремучие сосны
Упрощенные визы стартуют с аэропорта и Морвокзала
Успей посмотреть первым
Дорогие владивостокцы! От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Спорт

Владивостокскому гонщику грозит дисквалификация за мельдоний

Однако владивостокской команды по спидвею допинговый скандал не коснется
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

Владивостокскому гонщику грозит дисквалификация за мельдоний: проба Григория Лагуты, отобранная позавчера в Польше, дала положительный результат. Однако, как рассказал корреспонденту РИА VladNews главный тренер команды "Востока" по спидвею Игорь Столяров, с начала этого сезона владивостокская команда не рассчитывала на братьев Лагута - так, Григорий стал выступать в Польской и Шведской лиге, в Чемпионате Европы:

- Команда с начала сезона тренируется без Григория Лагуты, - отметил тренер. - Насколько я знаю, ситуация с мельдонием сейчас находится в стадии подачи протеста. Тем более, надо сдавать несколько проб. Никогда не имел дела с мельдонием, но по материалам СМИ знаю, что не всегда повторный, а тем более третий, анализ показывает наличие мельдония. Но Григорию нужно было быть осторожнее в Европе.

Как отметил Игорь Столяров, сейчас команда "Восток" готовится к соревнованиям с "Мега-Ладой", которые пройдут 13 июля. У владивостокской команды в ближайшее время - плотный график: за гонкой с тольяттинцами последуют соревнования с "Октябрьским" (26 июля) и "Турбиной" (3 августа). Все три гонки пройдут во Владивостоке.

- Гонка 13 числа с "Мега-Ладой", можно сказать, для "Востока" будет, как соревнования со сборной России: из семи человек шестеро перешли в тольяттинскую команду из команд других регионов, - сказал главный тренер "Востока". Так, из владивостокского спидвея туда перешел брат Григория Лагуты Артем.(для него "Мега-Лада" - это четвертая команда за четыре года).

- Сейчас в команде самый старший Тарасенко - ему 23 года, - отметил Столяров. - Но юниоры "Востока" радуют, и если не одержат полную победу, то потреплют опытных спортсменов уж точно.

comments powered by Disqus
Похожие новости
У хоккеистов «Адмирала» закончился отпуск
11:14, 10 июля 2017 У хоккеистов «Адмирала» закончился отпуск

Спортсмены начали проходить медкомиссию

​«Луч-Энергия» стартовал в новом сезоне
12:44, 09 июля 2017 ​«Луч-Энергия» стартовал в новом сезоне

Однако старт был не очень удачным; следующую игру команда проведет уже дома

Во Владивосток прибудет Кубок Чемпионата мира по футболу – 2018
19:11, 07 июля 2017 Во Владивосток прибудет Кубок Чемпионата мира по футболу – 2018

Главный трофей увидят 24 города России

«Танцуй, твори, люби!»: Международный танцевальный проект приедет в Приморье
13:21, 06 июля 2017 «Танцуй, твори, люби!»: Международный танцевальный проект приедет в Приморье

Выступления «REVolutions Dance» дарят зрителям вдохновение и радость

Матчи Кубка конфедераций посетили 628 тысяч зрителей
15:22, 05 июля 2017 Матчи Кубка конфедераций посетили 628 тысяч зрителей

Всего было проведено 16 матчей

В ХК «Адмирал» появился новый нападающий
12:02, 05 июля 2017 В ХК «Адмирал» появился новый нападающий

Воспитанник московского «Спартака» переезжает во Владивосток

В приморской столице ведется прием заявок на участие в турнире по футболу среди дворовых команд
04:02, 05 июля 2017 В приморской столице ведется прием заявок на участие в турнире по футболу среди дворовых команд

Победители V городского турнира по футболу среди дворовых команд получат кубки и медали