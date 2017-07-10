Однако владивостокской команды по спидвею допинговый скандал не коснется

Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

Владивостокскому гонщику грозит дисквалификация за мельдоний: проба Григория Лагуты, отобранная позавчера в Польше, дала положительный результат. Однако, как рассказал корреспонденту РИА VladNews главный тренер команды "Востока" по спидвею Игорь Столяров, с начала этого сезона владивостокская команда не рассчитывала на братьев Лагута - так, Григорий стал выступать в Польской и Шведской лиге, в Чемпионате Европы:

- Команда с начала сезона тренируется без Григория Лагуты, - отметил тренер. - Насколько я знаю, ситуация с мельдонием сейчас находится в стадии подачи протеста. Тем более, надо сдавать несколько проб. Никогда не имел дела с мельдонием, но по материалам СМИ знаю, что не всегда повторный, а тем более третий, анализ показывает наличие мельдония. Но Григорию нужно было быть осторожнее в Европе.

Как отметил Игорь Столяров, сейчас команда "Восток" готовится к соревнованиям с "Мега-Ладой", которые пройдут 13 июля. У владивостокской команды в ближайшее время - плотный график: за гонкой с тольяттинцами последуют соревнования с "Октябрьским" (26 июля) и "Турбиной" (3 августа). Все три гонки пройдут во Владивостоке.

- Гонка 13 числа с "Мега-Ладой", можно сказать, для "Востока" будет, как соревнования со сборной России: из семи человек шестеро перешли в тольяттинскую команду из команд других регионов, - сказал главный тренер "Востока". Так, из владивостокского спидвея туда перешел брат Григория Лагуты Артем.(для него "Мега-Лада" - это четвертая команда за четыре года).

- Сейчас в команде самый старший Тарасенко - ему 23 года, - отметил Столяров. - Но юниоры "Востока" радуют, и если не одержат полную победу, то потреплют опытных спортсменов уж точно.