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Зеленый чай поможет похудеть, - ученые

Специалисты провели исследование
Фото: nutrinews.ru Фото: nutrinews.ru
Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

Китайские ученые в ходе исследования выяснили, что зеленый чай ускоряет метаболизм, а также помогает сжигать жир и снижает уровень холестерина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на terrnews.com.

Специалисты разделили добровольцев с избыточным весом на три группы. Первая ежедневно принимала плацебо, участники второй выпивали по одной чашке зеленого чая в день, а участники третьей - по две. Результат показал, что, несмотря на отсутствие каких-либо изменений в калорийности рациона и прежнему уровню физической нагрузки, добровольцы из третьей группы потеряли в среднем по 1,2 кг веса, по 1,9 см в обхвате талии, а также у них снизилась доля внутрибрюшного жира.

По словам специалистов, зеленый чай помогает уменьшить массу тела, увеличивая расход энергии и окисление жиров. Людям, страдающим от избыточного веса, необходимо выпивать по 2-3 чашки зеленого чай в день. 

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