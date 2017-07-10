«Домовой контроль» предложил создать во Владивостоке народный рейтинг управляющих организаций

Рейтинг будет составлен на основе отзывов горожан

Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке планируют создать народный рейтинг организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами. С такой инициативой выступила 6 июля на заседании Общественного совета по вопросам ЖКХ при администрации города Наталья Войновская, зам. председателя совета, руководитель независимой общественной организации «Домовой контроль», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

«Создание такого рейтинга – очень актуальная и востребованная тема. После семинаров школы жилищного просвещения «Управдом» ко мне часто обращаются жители с просьбой порекомендовать хорошую управляющую организацию. Но давать объективную оценку в таком вопросе сложно, это могут делать только сами жители. Поэтому возникла идея о создании народного рейтинга управляющих организаций, – отметила Наталья Войновская. – Народный рейтинг управляющих организаций станет инструментом для информирования горожан, какие компании эффективны, а какие неудовлетворительно предоставляют услуги и выполняют свою работу. Рейтинг направлен на повышение качества услуг по управлению и содержанию общего имущества многоквартирных домов. Кроме того, он замотивирует управляющие организации к сотрудничеству с собственниками жилья».

Как рассказала Наталья Войновская, планируется, что рейтинг будет составлен на основе отзывов горожан о качестве обслуживания придомовых территорий и многоквартирных домов. Эффективность работы управляющих организаций будет оцениваться по нескольким критериям, а само голосование будет размещено в Интернете.

Владивостокцам предлагается принять участие в обсуждении этой темы на сайте vladnews.ru, где с 11 по 21 июля пройдет интернет-конференция по этому вопросу.

«Горожане видят работу своих управляющих организаций, поэтому именно они смогут дать полную и объективную оценку их деятельности, – отметила Наталья Войновская. – Очевидно, нерадивые управляющие компании будут против этой идеи, но мы народный рейтинг все равно планируем создать. Надеемся, что народный рейтинг станет еще одним механизмом общественного жилищного контроля».

Для информации:

Во Владивостоке в настоящее время осуществляют свою работу 94 управляющих компании, 346 товариществ собственников недвижимости, 94 жилищно-строительных кооператива.