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Общество

Дорогостоящий джип «утонул» в песке на одном из приморских пляжей

Спасать автомобиль пришлось сотрудникам МЧС
Фото: Скриншот Фото: Скриншот
Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

В минувшие выходные гости из Хабаровска попали в Приморье в неприятную ситуацию, сообщает РИА VladNews.

Житель Хабаровска, приехавший на отдых на иномарке Toyota Land Cruiser Prado, не рассчитал технические возможности своего авто, в результате чего «утонул» колесами в песке.

Владельцу авто повезло, что в этот момент мимо пляжа проезжали сотрудники МЧС, которые и помогли отдыхающему. Автомобиль был благополучно эвакуирован из песчаного заточения.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.


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