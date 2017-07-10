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Общество

В выходные дни во Владивостоке было жарко и сыро

В приморской столице выпало 9,6 мм осадков
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

В минувшие выходные в Приморье наблюдалась неустойчивая погода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Ночью температура воздуха понижалась до +12…+22 °C, днем стояла жаркая погода, +26…+36 °C, в воскресенье максимальная температура была ниже на 2–3 градуса.

В некоторых районах края в субботу и в ночь на воскресенье стояла облачная с туманами погода, моросило, местами шел небольшой дождь. Выпало от 1 до 9 мм дождя. Днем на западе южных районов прояснило, осадков не наблюдалось. Слабый дождь сохранялся на востоке, куда сместилась облачность фронтального раздела. Минимальная температура воздуха +16…+21 °C, дневной фон температуры +19…+33 °C.

Во Владивостоке в выходные сохранялась облачная погода с туманом и моросью, которая временами переходила в дождь. Общая сумма осадков — 9,6 мм. Температура воздуха ночью сохранялась около +19 °C, днем +20…+22 °C, в воскресенье в пригороде прояснило, воздух прогрелся до +27 °C.

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