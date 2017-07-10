Во Владивостоке в ДТП пострадали 22 человека 15:44, 10 июля Во Владивостоке в ДТП пострадали 22 человека (Эксклюзив)
Ливень обрушится на Владивосток ночью 15:36, 10 июля Ливень обрушится на Владивосток ночью
Губернатор Приморья засудил обидчика 15:09, 10 июля Губернатор Приморья засудил обидчика (Фото)
Новостная лента
Июль, 10 понедельник
16:05
Игорь Пушкарев: Сюрпризов не произошло
16:05
Свадьба года состоялась во Владивостоке Фото
16:05
РИА VladNews подводит итоги фото-проекта «Горожанин» Фото
15:59
Фестиваль «Лето на Русском» открылся во Владивостоке Видео
15:44
Во Владивостоке в ДТП пострадали 22 человека Эксклюзив
15:36
Ливень обрушится на Владивосток ночью
15:21
Во Владивостоке на выходных произошла 91 авария Эксклюзив
15:12
В поселке Рыбачий будут проводиться ремонтные работы на магистральном газопроводе
15:09
Губернатор Приморья засудил обидчика Фото
14:59
Во Владивостоке сгорели гаражи
14:47
Тигр разгуливал по пляжу в Приморье Видео
14:34
88-летнюю женщину сбил автомобиль в центре Владивостока Эксклюзив
14:21
Пенсионерка сломала безымянный палец в автобусе во Владивостоке Эксклюзив
14:07
В Приморье 13 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов
13:53
Страшную травму ноги получила пенсионерка под колесами авто во Владивостоке Эксклюзив
13:42
Велосипедист попал под колеса в Приморье Видео
13:29
Около 2000 видеокамер обеспечили прозрачность проведения ЕГЭ-2017 в Приморском крае
13:26
Неадекватная женщина в Приморье шокировала всех своим поведением Видео
13:12
МФЦ Владивостока приглашают горожан для регистрации на портале Гослуслуги
12:58
Руководство лагеря «Седанка»: Скорее всего, инфекцию занесли родители Видео
12:46
Приморцы начинают карьеру за прилавком
12:32
Серьезный пожар произошел в Приморье
12:21
Стали известны подробности массовой аварии во Владивостоке
12:09
Вопиющий случай произошел на одной АЗС Владивостока Видео
11:32
Приморец вынес приличную сумму денег из парикмахерской
11:27
Нелегальный бизнес на селе навсегда испортил 12 гектаров земли
11:14
У хоккеистов «Адмирала» закончился отпуск
11:01
По факту смерти парашютиста в Приморье проводится проверка
10:53
В детском лагере Владивостока произошла вспышка ротавирусной инфекции Видео
10:45
11 привычек родителей, от которых стоит отказаться ради здоровья младенца
10:42
Маленький ребенок выпал из окна на пятом этаже во Владивостоке
10:33
В Госдуме разработан законопроект о запрете открытой перевалки угля в портах
10:27
Очередной мастер парки был наказан сегодня во Владивостоке
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4160 (99) от 07 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Самозахват «по-холуаевски»
Красоты Приморья: тигры, косули и дремучие сосны
Упрощенные визы стартуют с аэропорта и Морвокзала
Успей посмотреть первым
Дорогие владивостокцы! От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
8 канал

Фестиваль «Лето на Русском» открылся во Владивостоке

Лучшие из лучших спортсменов собрались в одном месте
Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

Первый день фестиваля «Лето на Русском» больше репетиционный. Танцоры готовятся к выступлениям, спортсмены к соревнованиям, да и все участники хотят блеснуть перед посетителями во всей красе и показать все свои таланты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. 

Официально фестиваль открылся в пятницу вечером. Хотя он позиционирует себя, как трехдневный, весь масштаб события можно прочувствовать в основном в субботу и воскресенье.

Заявлено несколько площадок. На набережной кампуса мастер-классы для детей и взрослых от творческой студии. А вот пирс полностью отдали спортсменам. Три дня подряд они соревновались в гонках на водных мотоциклах.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Маленький приморец хочет исправить ошибку врачей
17:44, 08 июля 2017 Маленький приморец хочет исправить ошибку врачей

Маленькому мальчику стало плохо после плановой прививки

Куда отправляются владивостокцы отдыхать летом
16:12, 08 июля 2017 Куда отправляются владивостокцы отдыхать летом

Сезон отпусков в самом разгаре

Региональный этап чемпионата России по стритболу завершился во Владивостоке
11:01, 08 июля 2017 Региональный этап чемпионата России по стритболу завершился во Владивостоке

Борьбу вели 9 сильнейших команд края

Как выжить офисным сотрудникам в приморскую жару
16:19, 07 июля 2017 Как выжить офисным сотрудникам в приморскую жару

Как не пострадать от сильной жары

Открытый чемпионат по гонкам на аквабайках пройдет во Владивостоке
15:02, 07 июля 2017 Открытый чемпионат по гонкам на аквабайках пройдет во Владивостоке

Новости спорта

Безопасность нелегальных рабочих и нехватку кадров обсудили на конференции рыбопромыслового флота
13:22, 07 июля 2017 Безопасность нелегальных рабочих и нехватку кадров обсудили на конференции рыбопромыслового флота

Кадры решают всё

Приморцы могут обеспечить будущее юному футболисту
12:03, 07 июля 2017 Приморцы могут обеспечить будущее юному футболисту

Никита Борщун из Владивостока нуждается в помощи