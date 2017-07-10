Фестиваль «Лето на Русском» открылся во Владивостоке

Лучшие из лучших спортсменов собрались в одном месте

Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

Первый день фестиваля «Лето на Русском» больше репетиционный. Танцоры готовятся к выступлениям, спортсмены к соревнованиям, да и все участники хотят блеснуть перед посетителями во всей красе и показать все свои таланты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Официально фестиваль открылся в пятницу вечером. Хотя он позиционирует себя, как трехдневный, весь масштаб события можно прочувствовать в основном в субботу и воскресенье.

Заявлено несколько площадок. На набережной кампуса мастер-классы для детей и взрослых от творческой студии. А вот пирс полностью отдали спортсменам. Три дня подряд они соревновались в гонках на водных мотоциклах.