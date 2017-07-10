Во Владивостоке в ДТП пострадали 22 человека

Всего за неделю зарегистрировано более 2,3 тысячи нарушений ПДД

Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

За минувшую неделю во Владивостоке инспекторы ДПС составили протоколы в отношении 84 пьяных водителей, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Всего в приморской столице за минувшую семидневку было зарегистрировано 2 141 нарушение ПДД.

В 521 случае нарушения ПДД привели к авариям. Зарегистрировано 293 ДТП с материальным ущербом. В 82 случаях участники столкновений составили европротоколы. В 16 авариях пострадали 22 человека.

Правила дорожного движения нарушили 46 водителей автобусов, 63 таксиста и 434 пешехода.

Среди водителей личных автомобилей "популярным" нарушением ПДД оказалось не предоставление преимущества пешеходам (261). Детей при перевозке не пристегнули 110 авто-родителей. Протоколов по фактам выезда на "встречку" было составлено 31. "Вручную" инспекторы ГАИ выловили на дорогах приморской столицы 129 нарушителей скоростного режима.

Что касается протоколов по тонировке, их было составлено 151. По фактам нарушения правил парковки было составлено 311 протоколов. На штраф-стоянку доставлено 325 ТС.

На дорогах Владивостока было задержано 30 злостных неплательщиков штрафов; составлены протоколы по статье 20.25 КоАП РФ.