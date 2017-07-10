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Ливень обрушится на Владивосток ночью

В Приморье объявлено штормовое предупреждение
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

В Приморье ожидается ухудшение погоды с опасными явлениями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Сегодня в крае облачно, во второй половине дня на юго-западе начнутся дожди. Температурный фон сегодня отличается большим разнообразием. Западные и южные районы с утра накрыла облачность, здесь +20…+26 °C, в восточных районах прохладнее, +14…+19 °C. В центральных районах воздух прогреется до +32 °C.

Ночью на большей территории края пройдут сильные дожди, местами очень сильные. В отдельных районах дожди будут сопровождаться грозами и сильным ветром. В Приморье объявлено штормовое предупреждение.

Во вторник, 11 июля, на юге края дожди будут прекращаться. На побережье сохранятся очаги тумана. Температурный фон ночью +14…+22 °C, днем от +22 °C до +31 °C, на восточном побережье +16…+21 °C.

Из-за дождей на реках края возможно формирование локальных дождевых паводков с резким подъёмом уровня воды на 0,5–1,0 м.

Во Владивостоке сегодня туман, местами морось. Вечером начнется дождь, ночью его интенсивность увеличится. Ожидается очень сильный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный сильный. Температура +18…+20 °C. Утром дождь прекратится, днем прояснится. Ветер южный умеренный, температура воздуха +24…+26 °C.

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