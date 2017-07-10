Зарегистрировано 567 нарушений Правил дорожного движения

Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на выходных произошла 91 авария; зарегистрировано 56 ДТП с материальным ущербом, составлено 16 европротоколов, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. В трех ДТП пострадали четыре человека.

Всего ГАИ приморской столицы за уик-енд зарегистрировала 567 нарушений ПДД. Среди самых распространенных - переход дороги в неположенном месте (77), не предоставление автомобилистами преимущества пешеходам (85) и перевозка детей без специальных удерживающих устройств (42). Также актуальными нарушениями оказались вождение "подшофе" (27) и поездка на авто с тонированными не по ГОСТу стеклами (39).

Инспекторы ДПС остановили 41 любителя "погонять" по Владивостоку. Составлено 66 протоколов по фактам нарушения правил парковки. На штраф-стоянку доставлено 75 транспортных средств.

ПДД нарушили 8 водителей автобусов и 10 таксистов.