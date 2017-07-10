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Общество

В поселке Рыбачий будут проводиться ремонтные работы на магистральном газопроводе

Жителей просят соблюдать безопасность
Фото: finance.bigmir.net Фото: finance.bigmir.net
Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

Приморское линейное производственное управление магистральных газопроводов (ПЛПУМГ) сообщает, что в период с 7 часов утра вторника, 11 июля, до 7 часов утра субботы, 16 июля 2017 г., будут проводиться крупные ремонтные работы на газораспределительной системе (ГРС-1). Данный объект находится в непосредственной близости от населенного пункта поселок Рыбачий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. 

При этом в ходе производства работ возможно образование повышенного уровня шума, связанного со стравливанием газа на крановых площадках. Несмотря на то, что эти работы будут проводиться в рамках утвержденных шумовых нормативов и на расстоянии, не затрагивающем санитарно-защитные зоны населенных пунктов, жителей и гостей поселка Рыбачий извещают, что в указанный период времени нахождение людей и техники на расстоянии ближе 300 метров по обе оси газопровода нежелательно и опасно. Учитывая данные рекомендации, жителей поселка Рыбачий и планирующих нахождение в этом районе в указанный период граждан просят соблюдать дополнительные меры безопасности.

Для получения более подробной информации на этот счет можно обращаться в диспетчерскую службу Приморского линейного производственного управления магистральных газопроводов по телефонам: 8-924-728-80-14, 8(4234) 24-57-15, 8(4234) 39-82-65.

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