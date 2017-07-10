Во Владивостоке сгорели гаражи

В результате происшествия никто не пострадал

Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

В воскресенье, 9 июля, в 17.41 в пожарно-спасательную службу города Владивосток поступило сообщение о пожаре в гараже на улице Спортивная, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

Спустя 3 минуты по указанному адресу прибыли первые пожарные расчеты, которые и приступили к тушению. В ходе проведенной разведки был установлен очаг возгорания. Горел бытовой хлам в гараже.

В 17.59 пожар был локализован, а в 19.26 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 30 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. При тушении было задействовано 16 человек личного состава и 3 единицы техники.

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