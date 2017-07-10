88-летнюю женщину сбил автомобиль в центре Владивостока

Пострадавшая госпитализирована с тяжелым переломом

Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

88-летнюю женщину сбил автомобиль Toyota Cavalier в центре Владивостока в 9 часов вечера 9 июля, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Наезд произошел в районе дома №31 по улице Светланской. Автомобиль под управлением 36-летнего мужчины двигался со стороны Алеутской в сторону Луговой. Женщина 1929 года рождения была сбита вне зоны действия пешеходного перехода.

Она получила перелом шейки бедра, а также сотрясение мозга и была госпитализирована.

Детали ДТП выясняются.

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