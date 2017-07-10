Пенсионерка сломала безымянный палец в автобусе во Владивостоке

Женщина упала и получила травмы ноги и руки

Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

58-летняя женщина сломала безымянный правой руки палец, а также получила легкую травму правой стопы, когда упала в автобусе во Владивостоке, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Инцидент произошел в автобусе Hyundai Super Aero City частного перевозчика, который шел по маршруту №1 со стороны Второй Речки. Водитель допустил падение пассажирки в районе дома №103 по проспекту 100-летия Владивостоку.

Детали выясняются. Потерпевшая направлена на амбулаторное лечение.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.