В Приморье 13 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов

В 2017 году было получено 15 максимальных оценок

Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

В Приморье подвели итоги ЕГЭ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В этом году 13 человек получили максимальные баллы по государственному экзамену. Двое из школьников показали высокие знания сразу по нескольким предметам.

Отмечается, что больше всего 100-бальных результатов было получено по русскому языку – 7 работ, по две – по литературе, физике и профильной математике, по одной – по информатике и ИКТ и обществознанию.

Напомним, ЕГЭ в этом году Приморье сдали около 10 тысяч человек. 8 786 из них – выпускники текущего года.