Страшную травму ноги получила пенсионерка под колесами авто во Владивостоке

Женщина стояла, когда на нее задним ходом сдала малолитражка

Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

Страшную травму ноги получила 81-летняя женщина под колесами малолитражки во Владивостоке; наезд на пешехода произошел в светлое время суток в районе дома №12"б" по улице Гамарника, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. За рулем Honda Fit находился 27-летний молодой человек. В момент наезда женщина стояла. Автомобиль сдавал задним ходом во дворе.

Потерпевшая была госпитализирована со скальпированной раной правой голени.

Детали ДТП выясняются.

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