Велосипедист попал под колеса в Приморье

Обстоятельства устанавливаются

Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 10 юля, под колеса большегруза попал велосипедист, сообщает РИА VladNews.

Транспортное происшествие произошло с. Золотая Дольна. По предварительным данным, водитель КамАЗа не успел затормозить, в результате чего задел велосипедиста. Избежать ДТП у водителя не получилось, даже не смотря на то, что он увел большегруз в сторону.

Как сообщают очевидцы, мужчина-велосипедист получил травмы, но жив.

В настоящее время подробности устанавливаются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.



