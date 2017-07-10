Неадекватная женщина в Приморье шокировала всех своим поведением

«Героиня» инцидента запрыгнула на свадебное авто в Приморье

Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

В минувшие выходные неадекватная женщина шокировала жителей Уссурийска своим поведением, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел на улице Пушкина. Женщина, которая была явно в алкогольном или наркотическом опьянении, разгуливала по проезжей части, а потом залезла на свадебную машину, сорвала с нее бант и зацепила себе на голову.

- Пьяная, босая, бегала по дороге, залазила на машины, со свадебной машины сорвала бант, нацепила на голову и проводила кортеж до ЗАГСа. После чего приехали сотрудники и запаковали девицу, - рассказал очевидец.

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