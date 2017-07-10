Стали известны подробности массовой аварии во Владивостоке

Продолжается расследование ДТП с участием нескольких автомобилей

Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

Продолжается расследование ДТП с "пересчитавшим" накануне во Владивостоке несколько автомобилей и автобус водителем автомобиля Toyota Prius, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Проводится биологическая экспертиза.

В аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля Toyota Mark II: 37-летний водитель получил сотрясение мозга и направлен на амбулаторное лечение. А вот его пассажира госпитализировали с сочетанными травмами.

Напомним, авария произошла около 13:20 в районе дома №57 по проспекту 100 лет Владивостоку. За рулем Toyota Prius находился 34-летний мужчина. По предварительным данным, он не справился с управлением и столкнулся сначала с Toyota Chaser, потом с Toyota Mark II, затем с маршрутным автобусом Hyundai Aero Town (все они двигались в попутном направлении в сторону центра города). А Toyota Mark II также врезался в припаркованный автомобиль.

Детали ДТП выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.