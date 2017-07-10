Серьезный пожар произошел в Приморье

Никто не пострадал

Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

В воскресенье, 9 июля, в 17.29 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в селе Алтыновка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

Спустя 19 минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты, которые приступили к тушению.

В ходе проведенной разведки был установлен очаг возгорания. Горели сараи.

В 18.15 пожар был локализован, а в 19.50 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 75 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.

По сигналу на место происшествия прибыли 5 человек личного состава и 3 единицы техники.