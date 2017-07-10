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Общество

Вопиющий случай произошел на одной АЗС Владивостока

Сотрудники заправки не смогли дать вразумительный ответ
Фото: vodi.su Фото: vodi.su
Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

Недоразумение произошло на одной из автозаправочных станций Владивостока, сообщает РИА VladNews.

Автолюбитель, заправившись бензином на АЗС на Волгоградской, 19а, заподозрив неладное, решил слить часть топлива в пластмассовую емкость. И тут увиденное поразило местного жителя.

На дне емкости оказалось вода. Мужчина обратился к сотрудникам заправки, однако получить вразумительный ответ ему не удалось.

Сотрудница АЗС довольно долго рассказывала о бензовозе и пломбах с завода, однако откуда взялась вода в топливе – получить ответ не удалось.

По словам автолюбителя, вода составила примерно ¼ залитого топлива.

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