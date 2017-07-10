Приморец вынес приличную сумму денег из парикмахерской

По данному факту было возбуждено уголовное дело

Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение о пропаже денежных средств из кассы в одной из парикмахерских города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Заявительница сообщила, что в утреннее время неизвестный, находясь в помещении парикмахерской, похитил около 30 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили потерпевшую и возможных очевидцев происшествия.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 24-летнего ранее судимого жителя Арсеньева, который дал признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Злоумышленнику грозит лишение свободы до пяти лет.