Нелегальный бизнес на селе навсегда испортил 12 гектаров земли

​Очередной земельный скандал произошел в Приморье: в Надеждинском районе

Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

Очередной земельный скандал произошел в Приморье: в Надеждинском районе сразу трое землевладельцев были наказаны за уничтожение плодородного слоя собственных наделов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Теперь в районе села Нежино и поселка Раздольное на месте благодатных почв общей площадью 12 гектаров – котлованы и болота.

На одном из участков в Нежино (4 гектара) и на участке в Раздольном (3,7 гектара) инспекторы обнаружили три солидных котлована, разрытые спецтехникой, которые уже успели частично заболотиться и зарасти сорняком. Снятую с этих мест плодородную почву, впрочем, как и песок, земельный надзор на участках не нашел.

Наличие котлованов оба владельца объяснили намерением заниматься прудоводством, однако документов, необходимых для старта этой деятельности предоставить не смогли. Куда при этом делся снятый экскаваторами грунт, вразумительного ответа также не дали.

Собственник второго надела в с. Нежино (4 Га) также снял с участка «живую» землю, сформировал в бурты, но реализовать не успел. Несмотря на то, что земля оказалась в наличии, ему все равно придется отвечать перед законом за самовольное ее снятие и перемещение, что привело к ухудшению качественного состояния и деградации почвы.

Как показывает опыт сотрудников Россельхознадзора, часто сталкивающихся с подобными нарушениями, плодородную землю, а также песок с участков снимают с единственной целью – для последующей продажи. А «сказки» про прудоводство – попытка узаконить нелегальную добычу полезных ископаемых.