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Спорт

У хоккеистов «Адмирала» закончился отпуск

Спортсмены начали проходить медкомиссию
Фото: ХК Фото: ХК "Адмирал"
Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

У хоккеистов «Адмирала» закончился отпуск, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба. Сегодня и завтра спортсменам предстоит пройти медосмотр и специальное тестирование, после чего у игроков начнется подготовка к предстоящему сезону.

В настоящее время во Владивосток уже вернулась большая часть команды, а вот легионеры присоединяться чуть позже. Накануне у хоккеистов уже состоялось организационное собрание, на котором главный тренер Александр Андриевский обозначил предстоящий фронт работы.

Стоит отметить, что четырем хоккеистам предстоит пройти просмотр: это 19-летний защитник Алхас Кочкарев («Тайфун», МХЛ, 51 матч, 9=3+6 очков), 25-летний нападающий Максим Кицын (ХК «Саров», ВХЛ, 19 игр, 4=2+2 очка), 23-летний центрфорвард Павел Махановский (15 матчей и одна голевая передача за «Авангард» и 22 игры, 9=4+5 очков за «Сарыарку» в ВХЛ), 32-летний нападающий Константин Романов («Казцинк-Торпедо», ВХЛ, 30 матчей, 13=7+6 очков).

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