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Приморцы начинают карьеру за прилавком

В крае провели опрос на тему самой первой работы
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

Самой популярной профессией для старта карьеры в Приморье (9,2%) оказалась профессия продавца, сообщает РИА VladNews со ссылкой на службу Исследований сайта по поиску и подбору персонала HeadHunter, которая провела опрос среди приморцев на тему самой первой работы, с которой они начали свой трудовой путь. Опрос проводился Службой исследований HeadHunter 25 мая – 14 июня 2017 года среди 5295 сотрудников.

На удивление многие начали свою карьеру с профессии инженера (разных специализаций) — в качестве первой профессии её указали более 7% соискателей.

У 52% приморцев, первая работа не была связана со специальностью. Среди тех, чья первая работа была по специальности представители медицинской профессиональной сферы (74%), то же касается и соискателей из сферы добычи сырья (70%), юридической и строительной сфер (по 69%).

27% соискателей утверждают, что на своей первой работе получали 5000 руб. в месяц и менее, что похоже на правду, если учитывать, что многие начали подрабатывать будучи учащимися на каникулах — за работу продавца или, например, промоутера платят действительно немного.

Четверть специалистов проработали менее полугода на своём первом месте работы. Лишь 4% соискателей до сих пор работают в том же месте, куда они устраивались первый раз в жизни. Более 5 лет проработали на первом месте работы (по 21%) соискателей из сфер безопасности и добычи сырья. 8% соискателей из медицинской и производственной сфер работают на своём первом рабочем месте до сих пор.

Более трети соискателей утверждают, что покинули своё первое место работы из-за низкой зарплаты. Четверть утверждают, что получили предложение о работе с лучшими условиями, ещё четверть покинули место работы из-за отсутствия возможностей карьерного роста.

В целом, 41% соискателей считают, что первая работа никак не повлияла на развитие их дальнейших карьер. Ещё 35% утверждают, что всё-таки повлияла.

Также чаще остальных утверждают, что первая работа определила их дальнейшую карьеру, соискатели из сферы добычи сырья (59%) и юридической сферы (50%). А вот соискатели из сферы автомобильного бизнеса (51%) и транспортной сферы (49%) не считают, что первая работа повлияла на их карьеру. К ним же в этом мнении присоединяются по 49% соискателей из административного и рабочего персонала.

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