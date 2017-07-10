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По факту смерти парашютиста в Приморье проводится проверка

Молодой человек погиб во время празднования Дня рыбака
Фото: news-front.info Фото: news-front.info
Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

По факту смерти парашютиста в Приморье следователи проводят проверку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

Как ранее сообщало РИА VladNews, инцидент произошел 8 июля 2017 года в поселке Подъяпольск после падения при полете на парашюте над морем, в местной больнице от полученных травм умер мужчина.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Следователи уже провели осмотр места происшествия, изъяли водный мотоцикл и опросили очевидцев.

По предварительным данным, парашют был привязан к водному мотоциклу, при полете от порыва ветра парашютист потерял заданную траекторию, и его унесло в берегу, где он ударился о землю.

От полученных травм пострадавший скончался в больнице. Проверка продолжается, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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