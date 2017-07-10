В детском лагере Владивостока произошла вспышка ротавирусной инфекции

Удовольствие оказаться в тематической смене стоило более 30 тысяч рублей

Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

В детском лагере "Седанка" в пригороде Владивостока произошла вспышка ротавирусной инфекции, сообщает РИА VladNews. Как написала на своей странице в Fb мама одного из пострадавших детей: "Позвонили в воскресенье, сказали "забирайте детей, у всех рвота и понос". Лагерь закрыли на карантин. А мы, родители, дома откачиваем детей".

Необходимо отметить, что нынешняя, вторая смена в данном лагере должна была закончиться 13 июля. За тематическую смену «Back in U.S.S.R…» родители детей заплатили по 39 тысяч рублей (воспользовавшиеся региональной компенсацией - по 31 тысяче). А третья летняя смена «Академия волшебства «Седанка»» должна по графику начаться с 15 июля. Цена - такая же. Это две самые дорогостоящие за текущее лето смены в лагере.