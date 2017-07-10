11 привычек родителей, от которых стоит отказаться ради здоровья младенца

Как не навредить своему ребенку

Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

Есть определенные правила ортопедического ухода и особенности формирования костно-мышечной системы у ребенка до года, которые мама должна знать и соблюдать. Иначе можно навредить ребенку и получить, например, перекос таза, необратимую деформацию тазобедренных суставов, плоскостопие и другие ортопедические болезни. О том, что это за привычки и заблуждения родителей, которые пагубно влияют на здоровье младенца, рассказала врач-травматолог-ортопед высшей категории Владивостока Марина Ивановна Кравцова.

«1. Если ребенок в год еще не ходит, начинают принудительно много ходить с ним за ручку.

Чаще всего так поступают родители крупных тяжелых детей, чтобы не носить его на руках. Тут вы сами выбирайте: или маме легче, или здоровый ребенок. Потому что такой подход к ребенку напрямую ведет к деформации ног, стоп, позвоночника и многому другому…».

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