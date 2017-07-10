Маленький ребенок выпал из окна на пятом этаже во Владивостоке 10:42, 10 июля Маленький ребенок выпал из окна на пятом этаже во Владивостоке
В Госдуме разработан законопроект о запрете открытой перевалки угля в портах 10:33, 10 июля В Госдуме разработан законопроект о запрете открытой перевалки угля в портах
Очередной мастер парки был наказан сегодня во Владивостоке 10:27, 10 июля Очередной мастер парки был наказан сегодня во Владивостоке
Новостная лента
Июль, 10 понедельник
10:50
Генкосул Японии во Владивостоке: Море меня успокаивает! Эксклюзив
10:50
Суд оставил Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова под арестом Эксклюзив
10:50
Почему «кошмарят» бизнес Дальнего Востока?
10:45
11 привычек родителей, от которых стоит отказаться ради здоровья младенца
10:42
Маленький ребенок выпал из окна на пятом этаже во Владивостоке
10:33
В Госдуме разработан законопроект о запрете открытой перевалки угля в портах
10:27
Очередной мастер парки был наказан сегодня во Владивостоке
10:14
Свадьба года состоялась во Владивостоке Фото
09:52
Продавец мороженого во Владивостоке обманывала покупателей Видео
09:38
Приморец продавал несуществующие автомобили
09:24
Пьяный мужчина бросался под колеса авто во Владивостоке
09:11
Во Владивостоке объявлено экстренное предупреждение
08:59
Два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока с опозданием
08:52
Один дом во Владивостоке останется сегодня без водоснабжения Адреса
08:48
Во Владивостоке сегодня дождь и туман
08:12
Гороскоп на 10 июля
07:11
Владимир Миклушевский: Пока гордиться нечем Фото
05:52
На Марсе обнаружены новые смертоносные вещества
04:42
Инвесторы вложат в рыбную отрасль Приморья 7 миллиардов рублей
03:28
​Ученые рассказали, какого цвета Луна на самом деле
02:23
Эксперты: Популярная сеть дискаунтеров в Приморье «плевала» на здоровье людей
01:23
В КНР клонировали ГМО-собаку
00:12
В Приморье уничтожена крупная поляна конопли
Июль, 09 воскресенье
23:02
Бизнес жалуется на отсутствие интернета в Приморье
22:03
Президент Республики Корея приедет во Владивосток
21:02
В питьевой воде из крана в Приморье обнаружено почти в 1,5 раза больше бактерий, чем раньше
20:02
Эксперты не нашли в воздухе Находки сверхконцентрации угольной пыли
19:06
В Приморье ожидается наплыв туристов
18:03
ДВФУ отрицает вспышку кишечной инфекции в летнем лагере
17:39
Владивосток празднует День рыбака Фото
17:14
«Почта России» нашла в своих рядах настоящего «почтальона» Печкина
17:02
Во Владивостоке произошла авария с участием микроавтобуса
16:23
Во Владивостоке дружные и крепкие семьи наградили «За любовь и верность» Фото
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4160 (99) от 07 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Самозахват «по-холуаевски»
Красоты Приморья: тигры, косули и дремучие сосны
Упрощенные визы стартуют с аэропорта и Морвокзала
Успей посмотреть первым
Дорогие владивостокцы! От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Красота и Здоровье

11 привычек родителей, от которых стоит отказаться ради здоровья младенца

Как не навредить своему ребенку
Фото: из открытых источников Фото: из открытых источников
Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

Есть определенные правила ортопедического ухода и особенности формирования костно-мышечной системы у ребенка до года, которые мама должна знать и соблюдать. Иначе можно навредить ребенку и получить, например, перекос таза, необратимую деформацию тазобедренных суставов, плоскостопие и другие ортопедические болезни. О том, что это за привычки и заблуждения родителей, которые пагубно влияют на здоровье младенца, рассказала врач-травматолог-ортопед высшей категории Владивостока Марина Ивановна Кравцова.

«1. Если ребенок в год еще не ходит, начинают принудительно много ходить с ним за ручку.

Чаще всего так поступают родители крупных тяжелых детей, чтобы не носить его на руках. Тут вы сами выбирайте: или маме легче, или здоровый ребенок. Потому что такой подход к ребенку напрямую ведет к деформации ног, стоп, позвоночника и многому другому…».

Подробнее здесь - http://yourlife.pro/

comments powered by Disqus
Похожие новости
Шоколад полезен для работы мозга, - ученые
22:36, 08 июля 2017 Шоколад полезен для работы мозга, - ученые

Специалисты провели исследование

Когда лучше стричь волосы в июле 2017 года по лунному календарю
20:38, 08 июля 2017 Когда лучше стричь волосы в июле 2017 года по лунному календарю

Благоприятные и неблагоприятные дни

Музыка способна изменить человеческий мозг, - ученые
16:41, 08 июля 2017 Музыка способна изменить человеческий мозг, - ученые

Специалисты провели исследование

Аромат жирной пищи приводит к ожирению, - ученые
01:48, 08 июля 2017 Аромат жирной пищи приводит к ожирению, - ученые

Специалисты провели исследование

Нервный тик и риск суицида тесно связаны, - ученые
18:58, 07 июля 2017 Нервный тик и риск суицида тесно связаны, - ученые

Так же, как и синдром Туретта

Дневник девушки: Я - во дворце!
16:25, 07 июля 2017 Дневник девушки: Я - во дворце!

Мама троих детей Жанна Ивашкина продолжает рассказывать о своем путешествии

Специалисты рассказали, чем обычно травились приморцы
17:21, 06 июля 2017 Специалисты рассказали, чем обычно травились приморцы

Предварительные результаты токсикологического мониторинга за май