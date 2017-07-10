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Маленький ребенок выпал из окна на пятом этаже во Владивостоке

Все обстоятельства устанавливаются
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

В воскресенье вечером, 9 июля, во Владивостоке 4-летний ребенок выпал из окна на пятом этаже, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел по адресу Печерская, 4а. По словам очевидцев, мама мальчика оставила ребенка ненадолго одного в квартире, однако по возвращению малыша дома не было.

Малыш в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован.

В настоящее время все обстоятельства случившегося выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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