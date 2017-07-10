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В Госдуме разработан законопроект о запрете открытой перевалки угля в портах

Проблема Находки с угольной пылью переходит на уровень законодательных инициатив
Фото: Росприроднадзор Приморского края Фото: Росприроднадзор Приморского края
Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

Депутаты Госдумы седьмого созыва подготовили проект поправок в законодательство о морских портах РФ, в котором предлагают запретить открытый способ перевалки угля как устаревший и заменить его не просто на закрытый способ - но на герметичный, сообщает РИА VladNews. Об этом депутат от Приморского края Андрей Андрейченко пишет на своей странице в Fb. Проект будет направлен председателю Государственной думы Вячеславу Володину.

Необходимо отметить, что это не первая попытка провести в Госдуме закон о герметичной перевалке угля: в 2014 году на рассмотрение в ГД РФ поступал аналогичный законопроект, разработанный по инициативе ЗакСобрания Приморья. Тогда предлагалось ввести новые нормы хранения угля - не открытым, а закрытым способом - для тех терминалов, которые только будут построены. У идеи были как сторонники, так и противники. Например, руководитель Международного экологического фонда "Чистые моря", почетный полярник России Василий Богословский аргументировал свою позицию тем, что закрытый способ хранения угля пожаро- и взрывоопасен, а также экономически нецелесообразен. А открытый способ хранения угля не столь опасен для экологии, как его представляют.

Напомним, комплексные внеплановые проверки Росприроднадзора проходят с 20 июня по 20 июля в семи стивидорных компаниях Находки.

Генпрокуратура РФ вплотную занялась проблемой угольной пыли в городе Находка Приморского края после того, как на "горячую линию" с президентом России Владимиром Путиным дозвонился находкинский школьник - как "больной" вопрос жителей Находки дошел до сведения главы государства.

Ранее РИА VladNews сообщало о том, что житель города Находки заснял на камеру мобильного телефона ЖБФ- находкинская жестянобаночная фабрика, мыс Астафьева. Очевидец решил показать приморцам, что происходит с экологией в городе. Причал, возле которого швартуются на погрузку корабли, покрыт толстым слоем "угольной пыли" - такое определение черным "буграм" дал сам автор видео. Также парень отмечает, что совсем никому нет до этого дела. Работа продолжается в штатном режиме, а о том, чтобы предпринять какие-то попытки и исправить ситуация - речи не идет вовсе. Промышленные отходы вредят всей экосистеме Южного Приморья и влияют на здоровье его жителей. Борьба с угольной пылью началась три года назад и не закончилась до сих пор. В 2014 году открытый способ перевалки угля запретили, но указ касается только новых предприятий. Старые методы работы порта продолжают негативно отражаться на жизни горожан. От угольной пыли задыхается весь город Находка, но особенно страдают микрорайоны: «Астафьева», «Южный», «Площадь Совершеннолетия». Портятся окна, невооруженным глазом пыль можно видеть на одежде, на подоконниках, обесценивается недвижимость. Но самое страшное – она, будучи мощным канцерогеном, оседает в наших легких и выводит город в лидеры по онкологическим и другим заболеваниям.

Жители Находки создали петицию на сайте change.org, в которой призывают остановить уничтожение жителей и экосистемы всего Южного Приморья. Жители страдающего от угольной пыли города тщетно пытаются обратить на проблему внимание местных властей. Под хештегом #мненечемдышать в популярных соцсетях можно найти огромное количество фотографий жителей находки, в руках которых таблички с текстом: "SOS! Находка задыхается от УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ!"

В Находке, на площади Красных Партизан, состоялся санкционированный пикет горожан против перевалки угля открытым способом, участие в котором приняли более трех тысяч человек, Антрацитовый снег, грязные подоконники, угольная пленка на акватории, пыль в атмосфере и бездействие региональной власти (ситуация не решается с 2014 года) – все это привело к крупному народному возмущению.

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