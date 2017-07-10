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РИА VladNews подводит итоги фото-проекта «Горожанин»

Владивостокцы прислали на электронный адрес редакции более 30 фотографий
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

В преддверии Дня города РИА VladNews запустило конкурс под названием «Горожанин», посвящённый Владивостоку. Сегодня мы подводим его итоги. 

Владивостокцы прислали на электронный адрес редакции более 30 фотографий, сделанных в городе. Все они были по-своему интересны. 

Выкладываем лучшие. 

Автор: Татьяна Грань. 

Описание фото: "День города - 2 июля 2017 года, Спортивная Набережная. Разные люди, разные эмоции и впечатления. Море позитива! Ощущение праздника и какого-то единства со всеми".

Автор: Инна Корнеева. 

Описание фото: "Владивостокская Ассоль". 

Автор: Екатерина Борисова. 

Описание фото: "Здесь запечатлен типичный горожанин, на мой взгляд именно он олицетворяет молодёжный дух города-порта Владивостока: юный, талантливый и рисковый".

Победителей приглашаем в редакцию получить приятные подарки от РИА VladNews!  

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