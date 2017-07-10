РИА VladNews подводит итоги фото-проекта «Горожанин»

Владивостокцы прислали на электронный адрес редакции более 30 фотографий

Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

В преддверии Дня города РИА VladNews запустило конкурс под названием «Горожанин», посвящённый Владивостоку. Сегодня мы подводим его итоги.

Владивостокцы прислали на электронный адрес редакции более 30 фотографий, сделанных в городе. Все они были по-своему интересны.

Выкладываем лучшие.

Автор: Татьяна Грань.

Описание фото: "День города - 2 июля 2017 года, Спортивная Набережная. Разные люди, разные эмоции и впечатления. Море позитива! Ощущение праздника и какого-то единства со всеми".

Автор: Инна Корнеева.

Описание фото: "Владивостокская Ассоль".