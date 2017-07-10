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Фоторепортажи

Свадьба года состоялась во Владивостоке

Проект VIII канала «9,5 месяцев» завершился 8 июля
Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

8 июля во Владивостоке состоялась свадьба года, сообщает РИА VladNews.

Реалити-проект «9,5 месяцев» стартовал во Владивостоке в конце прошлого года. Евгений и Ксения буквально на глазах всего города готовились к самому главному торжеству в своей жизни – свадьбе.

По замыслу организаторов проекта, торжество должно было состояться в День семьи, любви и верности. У участников проекта все получились и уже 8 июля Ксения и Евгений официально стали мужем и женой на глазах у телевизионной публике.

На долгожданном событии этого года побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.

Автор фоторепортажа: Сергей Леонов, РИА VladNews

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