Свадьба года состоялась во Владивостоке

Проект VIII канала «9,5 месяцев» завершился 8 июля

Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

8 июля во Владивостоке состоялась свадьба года, сообщает РИА VladNews.

Реалити-проект «9,5 месяцев» стартовал во Владивостоке в конце прошлого года. Евгений и Ксения буквально на глазах всего города готовились к самому главному торжеству в своей жизни – свадьбе.

По замыслу организаторов проекта, торжество должно было состояться в День семьи, любви и верности. У участников проекта все получились и уже 8 июля Ксения и Евгений официально стали мужем и женой на глазах у телевизионной публике.

На долгожданном событии этого года побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.