Продавец мороженого во Владивостоке обманывала покупателей

Местного жителя пытались обмануть уже во второй раз

Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

В минувшее воскресенье жителя Владивостока пытался обмануть продавец мороженого на Спортивной набережной, сообщает РИА VladNews.

Как оказалось, молодой человек уже второй раз попадает на эту «уловку». Все дело в том, что продавцы, закрыв дисплей весов, который был направлен на покупателя, говорили вес мороженого больше. По словам очевидцы, продавцы просто не обнуляют весы, в результате чего вес лакомства становится больше. Соответственно, цена также возрастает.

- После этого мы прошли дальше, и у другого продавца также на пустых весах уже красовалась цифры 52 грамма, то есть больше 80 рублей. И при нас продавщица отпустила мороженое ребенку, на наши замечания горе-продавец тут же вернула разницу покупателю, - сообщил молодой человек.

Очевидец рассказал, что буквально год назад попался на таком же случае в этой же палатке мороженого.

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