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Общество

Пьяный мужчина бросался под колеса авто во Владивостоке

Участник инцидента выбежал на проезжую часть
Фото: Скриншот (dps_control) Фото: Скриншот (dps_control)
Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

В воскресенье, 9 июля, неадекватный мужчина в районе остановки Луговая бросался под колеса автомобилей, сообщает РИА VladNews.

По словам очевидцев, мужчина находился в алкогольном опьянении и видимо не понимал, что ставит не только свою жизнь под опасность. Ведь во избежание ДТП автомобилистам приходилось резко поворачивать. Один из таких моментов и попал на запись видеорегистратора местного жителя.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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