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Общество

Во Владивостоке объявлено экстренное предупреждение

Жителей Приморья предупредили об опасном погодном явлении
Фото: riakchr.ru Фото: riakchr.ru
Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

В Приморье объявлено экстренное предупреждения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

Так, ночью и днем 11 июля во Владивостоке и в крае ожидаются ливневые дожди с грозами (15-40 мм), местами очень сильные с количеством осадков 50 мм и более за 12 часов и менее. Возможна гроза и усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

При изменении синоптической ситуации будут даны уточнения штормового предупреждения.

Из-за непогоды на дорогах края возможно увеличение ДТП, а такжн подтопление дождевыми водами населенных пунктов в результате неисправностей дренажной системы и ливневых канализаций. На реках края ожидается подъем уровня воды на малых реках края, с подтоплением поддворий и сельхозугодий и хозяйственных построек, расположенных в низменных участках, аварии на линиях электропередач, затруднения в работе восстановительных бригад, нарушения в работе ЖКХ, нарушения электроснабжения в связи с падением деревьев на провода, обрушение слабоукрепленных широкоформатных конструкций.

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