Один дом во Владивостоке останется сегодня без водоснабжения

Плановое отключение

Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 10 июля, один дом во Владивостоке останется без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.

Причина отключения: Ремонтные работы.

Время отключения: с 09.00 до 15.00.

Адреса:

Шошина, 25а.