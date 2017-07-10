Один дом во Владивостоке останется сегодня без водоснабжения

Сегодня, 10 июля, один дом во Владивостоке останется без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.
Причина отключения: Ремонтные работы.
Время отключения: с 09.00 до 15.00.
Адреса:
Шошина, 25а.
Сегодня, 10 июля, один дом во Владивостоке останется без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.
Причина отключения: Ремонтные работы.
Время отключения: с 09.00 до 15.00.
Адреса:
Шошина, 25а.
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