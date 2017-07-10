Во Владивостоке сегодня дождь и туман

В отдельных районах края прогремят грозы

Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 10 июля, погоду в Приморье определяют атмосферные фронтальные разделы. В крае переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, туман. Ветер южный умеренный, при грозе сильный. Температура воздуха +18...+31 °C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке облачно, местами морось, туман, вечером небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный, вечером сильный. Температура воздуха +19...+21 °C. Температура воды в Амурском заливе +21 °C.



В Уссурийске облачно, небольшой дождь. Ветер южный умеренный, во второй половине дня до сильного. Температура воздуха +24...+26 °C.



В Находке облачно, вечером небольшой дождь. Ветер южный умеренный, вечером до сильного. Температура воздуха +21...+23 °C.