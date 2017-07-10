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Гороскоп на 10 июля

​Самостоятельность, своеволие и эмоциональность – приметы этого дня
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

Самостоятельность, своеволие и эмоциональность – вот что отличает гороскоп на 10 июля, сообщает 1001 Гороскоп. Это прекрасный день для того, чтобы проявить инициативу, творческий подход, придумать новый проект. Бытовая текучка не будет вызывать у вас энтузиазм, зато любые нестандартные идеи и задачи воспримутся на «ура». День хорош для глобальных замыслов и великих свершений, однако не склоняет к тому, чтобы искать общий язык с окружающими, так что важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.

У Овна есть возможность узнать что-то необычное и интересное! В этот день его жизнь будет полна ярких, феерических эмоций и впечатлений. Единственное условие – не придавать большого значения досадным пустякам. Если не обращать внимания на мелочи, день будет ярким, словно брызги шампанского. Ну а, зациклившись на мелочах, Овен рискует всерьез испортить настроение и себе, и окружающим.

Телец будет испытывать трудности с самоорганизацией и дисциплиной. Удержаться в этот день в привычных рамках будет на удивление трудно, хотя именно к этому Телец и будет стремиться. Отсюда и внутренний конфликт, когда одна половинка души стремится к порядку, а другая – к хаосу. Вопрос лишь в том, что в его душе перевесит.

Интересы и планы Близнецов в течение дня не раз будут решительным образом меняться! Весь день их будет тянуть то в одну, то в другую сторону, и противиться этим порывам будет затруднительно. По-хорошему, чтобы добиться в этот день хоть чего-то, Близнецам не мешало бы сосредоточиться на чем-нибудь одном. Вот только едва ли это получится – слишком уж переменчивы сегодня ветры в их голове.

Рак рискует в полной мере прочувствовать, что такое воинственность. Нет, никакой войны он объявлять не собирается. Да и зачем объявлять? Куда удобнее начать войну без объявления, застав противника врасплох! Такие порывы будут возникать в душе Рака неоднократно. Стоит ли удивляться, если день при таком настроении пройдет в конфликтах и ссорах?

Лев способен легко увлечься самыми разнообразными вещами. Эти увлечения будут накатывать неожиданно, захватывая Льва с головой. Однако в течение дня этих увлечений может быть столько, что Лев и сам перестанет понимать, что больше его привлекает и куда его тянет. Так что рассчитывать в этот день на его постоянство чувств не стоит. Ну, вот такой сегодня Лев – немного ветреный и непостоянный!

Дева рискует неожиданно для себя увлечься какой-нибудь малозначимой ерундой. Впрочем, самой Деве предмет ее увлечения ерундой казаться как раз-таки и не будет! Больше того, эта вещь способна захватить внимание настолько, что из-за этого Дева упустит что-то действительно важное. Поэтому строить на этот день серьезные планы не стоит. Лучше посвятить день творчеству или любви.

Весам может показаться, что центр вращения Вселенной непременно должен находиться где-то рядом с ними. Ну а поскольку у Вселенной на этот счет может быть иное мнение, Весы такая ситуация будет немало удивлять. Раз за разом они будут делать все, чтобы исправить эту ситуацию, активно привлекая к себе внимание и стараясь попасть в самый эпицентр событий. Здесь главное – не переусердствовать, так как не всегда быть в центре – хорошо.

Скорпион рискует с головой войти в роль домашнего тирана и диктатора! При этом самому Скорпиону вполне может казаться, что он просто проявляет полезную инициативу на благо всей семье. Вот только с точки зрения домашних это будет изрядно походить на самодурство. Если Скорпион не хочет излишне накалять обстановку, ему не мешает уменьшить количество командирских ноток в своем голосе.

Если уж Стрельцу придет какая-то мысль в голову, то она легко может приобрести характер навязчивой идеи. Больше того, мысли в этот день в голову Стрельца будут приходить чаще обычного, а значит и навязчивых идей может оказаться куда больше одной. В таком состоянии Стрельцу лучше свести общение к минимуму, иначе разговоры то и дело будут перерастать в бессмысленный спор. Лучше уж творчеством каким-нибудь заняться. Там от навязчивых идей, по крайней мере, не будет вреда.

В этот день Козерогу будет трудно понять, почему самые приятные удовольствия по совместительству являются еще и грехами. Ну что плохого в лишнем пирожном или поцелуе? Одним словом, Козерогу логичным покажется правило: «Если нельзя, но очень хочется, то можно». В принципе, ничего плохого в этом нет, если только дополнить эту формулу маленьким пунктом: «Все хорошо в меру».

У Водолея может проснуться неодолимое желание покомандовать окружающими. Что ж, если вы ощущаете в себе реальные качества лидера, то дерзайте! А вот если этих качеств в характере Водолея недостает, то не стоит и пытаться. Лучше в стрелялку какую-то поиграть – там хотя бы отмену можно сделать. А еще лучше в этот день для Водолея переключить свою бурную энергию на романтическое свидание – он об этом не пожалеет.

Жизнь заставит Рыб побороться с обстоятельствами! Несмотря на то, что сами Рыбы не будут настроены на повышенную активность, какие-то события то и дело будут требовать их энергичного участия. Кто-то из их окружения может незаметно втянуть Рыб в затяжной спор или (еще хуже) запрячь их в решение какой-то ненужной Рыбам задачи. Естественно, Рыбы будут сопротивляться этому всеми силами – однако не факт, что их сопротивление окажется успешным.

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