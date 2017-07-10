​Ученые рассказали, какого цвета Луна на самом деле

Все оказалось не таким, как кажется

Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

Ученые из США рассказали, какого цвета Луна на самом деле, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Как сообщили специалисты, привычные нам небесные тела на самом деле имеют совершенно другую окраску.

Хотя в обычные дни нам кажется, что Луна белого и серого цвета, или фиолетового, какой мы видим ее при затмениях. Но на самом деле она намного разнообразнее в своей цветовой палитре. Так, по словам ученых, Луна имеет породы коричневых тонов, встречаются также на ее поверхности породы нежно-розового и голубого цвета. Рассмотреть вкрапления разных цветов можно в породах, которые удалось получить в ходе экспедиций на Луну.

Как рассказали исследователи, белой или серой Луна нам кажется из-за покрывшей спутника пыли. Но под слоем пыли на Луне находятся породы различных цветов.

Ученые также отметили, что и Солнце на самом деле не желтоватое. Хотя большинство землян считают Солнце желтым, на самом деле оно скорее белое. И это подтвердит любой космонавт.

По словам исследователей, цвет космических объектов искажает атмосфера нашей планеты. Поэтому, если смотреть на эти же объекты с космоса, а не с поверхности Земли, можно увидеть их настоящий цвет.