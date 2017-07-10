В КНР клонировали ГМО-собаку

Эта технология принесет большую пользу людям

Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

Китайские ученые, представляющие биотехническую компанию SinoGene удачно осуществили работу по клонированную собаки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Собаку клонировали из соматической клетки.

Первую генномодифицированную клонированную собаку зовут Лун Лун. Щенок породы бигль, по словам ученых, был выведен методом нокаута гена. Это способ в молекулярной генетике, где определенные гены удаляются из организма или их делают неработоспособными. Ученые отмечают, что собаки являются очень сложными животными для клонирования. Однако, начало, как мы видим, положено.

«В Китае мы сталкиваемся с сильной нехваткой служебных собак, в том числе не хватает ищеек и поводырей. Они сложны в разведении, поэтому большинство собак мы вынуждены покупать за рубежом. Полиция уже заинтересовалась нашей технологией, сейчас ведутся переговоры о возможном сотрудничестве», - отметил заместитель генерального директора SinoGene Чжао Цзяньпин.

А в дальнейшем, как считают ученые, эта технология принесет пользу хозяевам домашних питомцев – ведь они смогут клонировать своих любимцев в случае их смерти.

Заметим, Китай – вторая страна в мире после Южной Кореи, которая освоила клонирование указаннымспособом.