В Приморье уничтожена крупная поляна конопли

22 тысячи кустов росли на площади 300 квадратных метров

Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

На территории Приморья продолжается проведение операции «Мак-2017», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Во время проведения оперативных мероприятий сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков и уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Большекаменский» были уничтожены участки с наркотикосодержащими растениями недалеко от села Новороссия. Полицейскими обнаружены более 22 тысяч кустов дикорастущей конопли без признаков культивирования. Все растения были вырваны из земли при условии соблюдения необходимых требований. Результаты уничтожения оформлены соответствующим протоколом и направлены на исследование в экспертно-криминалистическое отделение.

Всего за время проведения оперативно-розыскных мероприятий было обнаружено и ликвидировано 10 очагов дикорастущих растений конопли и мака на территории общей площадью около 300 квадратных метров.