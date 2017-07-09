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Общество

На Марсе обнаружены новые смертоносные вещества

Выяснилось, что почва планеты является ядовитой
Фото: YouTube Фото: YouTube
Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

Ученые из Эдинбургского университета сообщили о существовании на Марсе опасных химических веществ - перхлоратов, которые могут стать мощнейшим оружием против бактерий при взаимодействии с ультрафиолетом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

В частности, клетки бактерии Bacillus subtilis в среде, похожей на марсианскую, под воздействием перхлоратов теряли жизнеспособность в течение нескольких минут. Словом, это происходит в два раза быстрее, чем они погибают от ультрафиолетового света.

Исследователи также обнаружили на поверхности Красной планеты оксид железа и перекись водорода, которые вместе с облученными перхлоратами уничтожают бактерии в 10,8 раза быстрее, чем ультрафиолет после 60 секунд воздействия.

На основе этих открытий ученые сделали вывод о том, что комбинированный эффект трех компонентов (перхлоратов, оксида железа и перекиси водорода) на поверхности Марса под воздействием ультрафиолетового света можно называть смертоносным, а значит почва планеты является ядовитой. 

По мнению ученых, именно перхлораты, которые активно используются при создании ракетного топлива, стали причиной, по которой жизнь на Красной планете невозможна, так как бактерии, способные там возникнуть, будут моментально уничтожены.

При этом ученые предполагают, что этот факт не обязательно может служить препятствием для потенциальной жизни на Марсе, поскольку бактерии могут выжить в глубине почвы. Значит, Марс не так благосклонен к людям, как бы этого хотелось, и эта планета пока не может стать местом для человеческой колонизации.

Эксперты также полагают, что точные выводы можно будет сделать только после запуска марсианского вездехода ExoMars в 2020 году.

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