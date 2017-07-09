«Почта России» нашла в своих рядах настоящего «почтальона» Печкина

​Предприятие сегодня отмечает профессиональный праздник

Владивосток, воскресенье, 09 июля , РИА Vladnews.

Ко Дню российской почты, который традиционно отмечается во второе воскресенье июля, лучшие сотрудники "Почты России" были представлены к почти 600 ведомственным и свыше 1300 корпоративным наградам федерального уровня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу предприятия. Интересно, что недавно стало известно: в Новосибирском филиале предприятия работает сотрудник по фамилии Печкин. Правда, трудится он не почтальоном, а оператором.

По традиции, которая началась четыре года назад, в рамках Дня российской почты торжественно открывается новое отделение почтовой связи. В этом году 10 июля в городе Магасе откроется новое здание управления федеральной почтовой связи республики, на территории которого расположено городское отделение почтовой связи. Почтовый офис площадью более 200 квадратных метров будет обслуживать жителей столицы Ингушетии.

День российской почты был учрежден в 1994 году к 300-летию создания первой российской внутренней почтовой линии между Москвой и Архангельском, основанной по Указу Петра I. История российской почтовой системы насчитывает более тысячи лет: ее основы были заложены в конце IX века. В XV–XVI веках сеть почтовых станций охватывала всю территорию страны. В XIX веке появились первые российские почтовые марки и карточки. В 1874 году Россия стала одним из 22 учредителей Всемирного почтового союза.

ФГУП "Почта России" было создано 5 сентября 2002 года. Сегодня "Почта России" - федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тысячи отделений по всей стране и объединяет один из самых больших коллективов в стране – около 350 тысяч человек.

Ежегодно "Почта России" принимает около 2,5 миллиардов писем и счетов (из них 1 миллиард – от государственных органов) и обрабатывает порядка 297 миллионов посылок. Предприятие обслуживает около 20 миллионов подписчиков в России: им доставляется миллиард экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через "Почту России", составляет более 3,3 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы).