Жителю Владивостока стало плохо за рулем - и он собрал массовое ДТП

Авария, в которой пострадали два человека, собирает пробку

Владивосток, воскресенье, 09 июля , РИА Vladnews.

Массовое ДТП в районе жд-перезда и остановки "Постышева" во Владивостоке собирает пробку со Второй речки в сторону центра города, сообщает РИА VladNews. По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем.

Сначала Toyota Prius въехал в Toyota Chaser, затем в Mark II. Mark отбросило на Honda Capa. Далее Prius въехал в автобус Hyundai. После чего электромобиль пролетел через три полосы, ударился о бордюр и отлетел на остановку общественного транспорта.

В аварии пострадали два человека - водитель и пассажир автомобиля Mark II. Пассажира заблокировало на заднем сиденье, потребовалась помощь спасателей.









































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